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الإثنين، 05-02-2024 06:22 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

مطر 1


الوكيل الاخباري - الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية تكون على شكل زخات خفيفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة جدا في أغلب المناطق، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية،  والرياح غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية  في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول


 




 

 


 

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