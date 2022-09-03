الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 7 درجات في المملكة

الوكيل الإخباري - تبقى درجات الحرارة، السبت، أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في جميع مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 20، وفي مرتفعات الشراة 34 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 22، وفي مناطق السهول 37 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 40 - 29 درجة مئوية.



تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وبحسب التقرير، يتراجع تدريجيا تأثير الموجة الحارة غدا الأحد، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وينحسر الاثنين، تأثير الموجة الحارة على المملكة حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الثلاثاء، حيث تصبح الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

