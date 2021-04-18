الحرارة تبلغ ذروتها غدا

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة ارتفاعا على درجات الحرارة، غدا الإثنين ، لتسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (12-13) درجة مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتسود أجواء حارة وجافة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأضاف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" بأنه من المتوقع أن تبلغ هذه الكتلة الحارة ذروتها يوم الاثنين بحيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 33-35 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية ما بين 32-33، وفي مناطق البادية ما بين 35-37





