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الأربعاء، 30-08-2023 06:26 ص

المملكة تشهد ارتفاع الحرارة اليوم .. تعرف على أعلى درجة

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأربعاء نهاراً حيث من المتوقع أن تسجل  درجات الحرارة العظمى  حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ونوهت أن درجات الحرارة في عمان ستصل إلى 30 درجة مئوية أما في البحر الميت والأغوار 40 درجة أما العقبة 41 درجة. 

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وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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