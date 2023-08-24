الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الخميس نهاراً، الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

