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الإثنين، 14-08-2023 06:23 ص

الأرصاد: فرصة لهطول زخات من المطر يصحبها الرعد اليوم

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، مع استمرار الاجواء حارة جدا في كافة مناطق المملكة، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.

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وتوقعت الأرصاد في نشرتها اليومية وجود فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وأضافت ان الاجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  والرياح  شمالية شرقية الى شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.    


 




 

 


 

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