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الثلاثاء، 29-08-2023 06:13 ص

الأرصاد توضح احتمالية تساقط زخات من المطر اليوم

الوكيل نهار


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء اقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، حيث تسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتوقعت الأرصاد في نشرتها اليومية، بوجود احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأضافت أن الأجواء مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية  وبعض مناطق السهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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