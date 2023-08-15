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الثلاثاء، 15-08-2023 06:37 ص

ليوم واحد .. الأرصاد تكشف عن التغيرات التي تطرأ على الحالة الجوية اليوم

حر33


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة ضمن الموجة الحارة لغاية الاحد القادم، لتصبح الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة  وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وحذرت من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.  


 




 

 


 

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