الخميس 03-08-2023
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الخميس، 03-08-2023 06:05 ص

تفاصيل انحسار الموجة الحارة في الاردن

حرارة 2


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 




 

 


 

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