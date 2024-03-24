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الأحد، 24-03-2024 06:24 ص

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

مطر5


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.


وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.


 




 

 


 

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