المملكة على موعد مع زخات من المطر يصحبها الرعد

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

