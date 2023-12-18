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الإثنين، 18-12-2023 05:53 ص

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

برد


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة قليلاً، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احياناً في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح  جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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