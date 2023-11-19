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الأحد، 19-11-2023 09:38 ص

تطورات المنخفض القبرصي والحالة الجوية يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة ،يوم الاثنين،حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا .

ووفق ادارة الارصاد الجوية تدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول الأمطار

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وتخف سرعة الرياح ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

 

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