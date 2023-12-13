الأرصاد: تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يتعمق، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مع فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وأضافت في نشرتها اليومية أن فرصة هطول المطر تضاعف ليلا تدريجيا مع كميات الغيوم وأجواء باردة ، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غريبة.



وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها البحر الميت ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

