انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة،اليوم الأحد الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً تنشط أحياناً.

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وأعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم 40 درجة في مناطق البادية والأغوار الجنوبية .



التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .

- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

