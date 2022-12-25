انقلاب بحالة الطقس وامطار وبرق ورعد .. الارصاد : خذوا تحذيراتنا بجدية !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بأن منخفض جوي تشكل على سواحل البحر المتوسط ويتحرك باتجاه الشرق سوف يبدأ تاثيره على المملكة مع ساعات الصباح الباكر مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث باذن الله سوف يؤدي الى هطولات مطرية وانخفاض على درجات الحرارة وحسب ما تشير اليه التوقعات بان الامطار سوف تكون غزيرة في معظم محافظات المملكة وسوف يصحبها حدوث البرق والرعد كما يتوقع ان يتساقط البرد في بعض الفترات بكثافة في بعض المناطق خاصة الجبلية.



وشدد ال خطاب على اخذ التحذيرات التي تطلقها ادارة الارصاد الجوية بجدية وبدون استهتار والابتعاد عن المناطق الخطرة ومجاري السيول في الاودية ومناطق تجمع مياه المطر وارتفاع منسوب مياه الامطار بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت ، ويرافق هذه الحالة رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50- 60 كم/ساعة .

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