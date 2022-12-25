اين ومتى ستتساقط الثلوج على الاردن بالمنخفض القادم ؟ - اسماء المناطق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح لموقع الوكيل الاخباري أن فرص تساقط الثلوج خلال تأثير المُنخفض الجوي القادم ستكون خلال ليلة الأثنين على الثلاثاء وفجر يوم الثلاثاء في قمم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ( الشراه ) .



وأضاف عقل أن هناك أيضا فرصة لتساقط زخات ثلجية في اجزاء من شرق المملكة والبادية الشرقية خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء وفجر يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى .

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