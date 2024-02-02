بالفيديو .. تراكم الثلوج في عجلون فجر اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- وثق مواطنون تراكم الثلوج في منطقة عبين بمحافظة عجلون فجر اليوم الجمعة .

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واكدت الارصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء تبقى باردة اليوم وتوقعت هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية قد تتراكم بشكل محدود، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.