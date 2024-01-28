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الأحد، 28-01-2024 02:53 م

الأرصاد: تراجع فرص تساقط الثلوج في الأردن الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - تراجعت فرص تساقط الثلوج التي كانت متوقعة الأسبوع الحالي، لتتحول إلى "احتمال ضعيف" لتساقط الثلوج الممزوجة بالمطر (البرَد) ليل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية.

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وقالت الدائرة في نشرتها، إنه يأتي ذلك في ضوء الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة مؤخرا، ضمن منخفضات جوية متتالية.

وبينت أنه تزداد الأجواء برودة مع ساعات ليل اليوم الأحد، كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء باردة في خليج العقبة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

وتكون الأجواء نهار غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراه) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة قد تكون غزيرة في شمال المملكة في ساعات الليل.

ويحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ممزوجة بالمطر أحياناً لفترة محدودة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتستمر الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة يوم الأربعاء، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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