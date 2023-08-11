بيان هام من الأرصاد حول موجة الحرّ غير المسبوقة التي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن النماذج العددية لدى إدارة الأرصاد الجوية تؤكد على تأثر المملكة والمنطقة ككل بكتلة هوائية حارة الى حارة جدا وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية والتي تبدأ بالتأثير تدريجياً اعتبارا من الجمعة وتتعمق السبت.

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وأضاف آل خطاب أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتبارا من السبت، وأن الأجواء فوق المرتفعات الجبلية العالية حارة ولكنها في باقي مناطق المملكة تكون حارة جداً.



وبين أنه من المتوقع خلال تأثير الموجة الحارة نشاط على الرياح احيانا خلال فترات المساء خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها.



وحذر آل خطاب وبشكل جدي من خطر التعرض لأشعة الشمس بكافة مناطق المملكة تجنبا للإصابة بضربات الشمس، وعدم إشعال الحرائق مع الأجواء الحارة وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، وتجنب السباحة في الأماكن الغير مخصصة مثل البرك الزراعية.



وأكد خلال على التنسيق مع الجهات المعنية للإستعداد لمثل هذه الظروف التي تزيد من التعامل مع الحالات الطارئة مثل: مشاكل صحية لبعض المواطنين كانخفاض ضغط الدم أو ضربات الشمس والجفاف، وزيادة الحمل الكهربائي على مولدات الطاقة، وازدياد الحرائق وانتشارها.



وأفاد آل خطاب بأن الليالي مع موجة الحر ستكون درجات الحرارة خلالها اعلى من الليالي الماضية، مما يسبب عدم ارتياح خلال النوم خاصة مع ازدياد في الرطوبة النسبية فوق المرتفعات الجبلية.