الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 31-08-2021 06:22 م

تحذيرات من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم المتوسطة والعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

⚠  التحذيرات:

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🔺  خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة. 
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

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