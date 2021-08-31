تحذيرات من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم المتوسطة والعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



⚠ التحذيرات:

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🔺 خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.