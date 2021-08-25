الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-08-2021 07:58 م

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية حول طقس الخميس

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 الوكيل الاخباري -  يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة إرتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

⚠ التحذيرات:

🔺 خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسب الغبار.

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