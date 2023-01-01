تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تتأثر المملكة اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر خاصة على المناطق الجنوبية، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية حيث يتوقع مع ساعات الليل أن تكون الهطولات غزيرة ويصحبها الرعد احياناً وتساقط حبات البرد ، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة قد تشمل مدينة العقبة .وتبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض آخر على الحرارة، الأجواء باردة في العديد من المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية تكون غزيرة في ساعات الصباح مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، و تمتد الامطار احيانا الى بعض المناطق الوسطى والشرقية .ويوم الثلاثاء تستمر الأجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا الى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في اماكن متفرقة من المملكة حيث يتوقع في ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة في مناطق شرق المملكة وبعض المناطق الوسطى الشرقية مصحوبة بالرعد احيانا .اما يوم الاربعاء تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة الشرقية ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ومع ساعات الليل تضعف تدريجيا فرصة تساقط الامطار .