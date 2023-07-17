تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

الوكيل الإخباري-

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قالت ادارة الأرصاد الجوية ان اعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين في محافظة العقبة حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 44 مئوية في الظل.وبينت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن الخرائط العددية أشارت إلى أن الغور الصافي سجل 43 مئوية، دير علا 43 مئوية ،وادي الريان 42، والباقورة 43واضافت أن أعلى درجة حرارة سجلتها العاصمة عمان اليوم حوالي 36 درجة مئوية.واشارت إلى أنه يتم قياس درجات الحرارة في الظل (داخل صندوق خشبي).وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق وعدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.