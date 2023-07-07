الجمعة 07-07-2023
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الجمعة، 07-07-2023 09:00 ص

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة وحتى الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.


ويتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى الجمعة، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتبقى الأجواء الاثنين، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 




 

 


 

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