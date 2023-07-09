انخفاض على الحرارة الاحد

الوكيل الإخباري - تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً يوم الأحد لتُصبح دون مُعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من شهر تموز.

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وتوصف الأجواء معها بالصيفية الإعتيادية بوجه عام في مُختلف المناطق، و حارة على نحوٍ مُعتاد في مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تكون الرياح شمالية غربية، مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع ساعات العصر و المساء.



و تبلغ درجة الحرارة العظمى في أحياء العاصمة عمان و المُدن الأردنية حول الـ 30 درجة مئوية، في حين تنخفض الصغرى إلى ما يُقارب 20 درجة مئوية، مع أجواء لطيفة إلى معتدلة بوجه عام في ساعات الليل.



يُذكر بأن الأجواء الصيفية العادية ستستمر يومي الإثنين و الثلاثاء، على أن ترتفع بشكل ملموس بدءاً من يوم الأربعاء؛ نتيجة تأثر بلاد الشام بما فيها المملكة بكتلة هوائية حارة مُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية تتحول معها الأجواء لتُصبح حارة و جافة في مُعظم المناطق

