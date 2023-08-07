تعرف على الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري - تسود أجواء حارة نسبيا اليوم الاثنين في اغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتسجل منطقة الاغوار الجنوبية اليوم الاثنين أعلى درجة حرارة في المملكة.



