تطورات الموجة الحارة في الاردن

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء حارة يوم الاربعاء في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في والأغوار البحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔹 الخميس :
نهاراً:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔹 الجمعة :
نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
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