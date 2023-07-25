الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 01:50 م

تطورات الموجة الحارة في الاردن

7202320122724818650935


 الوكيل الاخباري -  تستمر الأجواء حارة يوم الاربعاء في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في والأغوار البحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
🔹 الخميس  :

نهاراً:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
🔹 الجمعة :

نهاراً:  الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
حر11

الأرصاد: تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات اليوم

حر33

الأرصاد تكشف مدى استمرار موجة الحر في الأردن

7202318134539599701207

4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها

ح

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

720231213054784014441

4 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الاحد

د

الأرصاد تحدد موعد ذروة موجة الحر في الأردن

أخبار متعلقة
ح

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

7202313174314529745993

الأرصاد تكشف موعد بدء تراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة

1

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

حر3

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

6202322115810641272507

الارصاد : أول موجة حر ستؤثر على الاردن ودرجات الحرارة تلامس 45 مئوية

ابراج السادس

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم