الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

نتنياهو يخضع لعملية في القلب

خلال 6 أشهر .. عودة 1941 لاجئا سوريا في الأردن إلى بلادهم

وفاة طفل ذو 10 أعوام والتربية تنعاه

وفيات الأحد 23-7-2023

التربية تكشف حقيقة تسريب اسئلة امتحان الاحياء "التوجيهي"

مئات المرشحين مدعوين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية

الأحد، 23-07-2023 06:35 ص

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

ح


الوكيل الاخباري - يتعمق قليلا تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن الأحد، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ليلا، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق الاثنين، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


الثلاثاء، تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720231213054784014441

4 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الاحد

د

الأرصاد تحدد موعد ذروة موجة الحر في الأردن

ح

تفاصيل تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة

8202222163149822939703

الارصاد تنشر تطورات الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

ح

تعرف على أعلى درجة حرارة في الاردن اليوم

download

المملكة تتأثر بموجة حارة جديدة في هذا الموعد

أخبار متعلقة
حر33

الأرصاد: تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن السبت

7202379421398354024

الارصاد : أجواء حارة جداً في هذه المناطق غداً

ن

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

1

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

حر3

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم