تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

الوكيل الاخباري - يتعمق قليلا تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن الأحد، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ليلا، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق الاثنين، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الثلاثاء، تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



