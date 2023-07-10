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انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

الإثنين، 10-07-2023 06:05 ص

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار احياناً في مناطق البادية الشرقية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
التحذيرات ليوم الاثنين : 


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.


 




 

 


 

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