تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات

-إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.