الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

الخميس، 27-10-2022 06:17 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

0L5A1124 - Copy


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

اضافة اعلان


 ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات 
-إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102022268045606417518

الاردنيون على موعد مع الامطار مجدداً في هذا الموعد

10202223163814621947235

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

رعد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

99

شاهد بالفيديو العاصفة الرعدية التي تشهدها مناطق من المملكة الآن

fffff

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

1020222212111481550231

الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وهطول الأمطار - تحذيرات

أخبار متعلقة
ابراج السادس

ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم

عمان خاص

درجات حرارة أقل من معدلاتها في المملكة

عمان

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

خريف

أجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل نهار

أجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم

شجرة

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم