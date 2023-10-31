تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا اليوم الثلاثاء وتتحول أحيانا إلى غائمة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة قد تمتد احيانا الى بعض المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد الجوية إن الأجواء ليلا غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن الابتعاد عن جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

