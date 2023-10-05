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حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة اليوم

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الخميس، 05-10-2023 06:14 ص

حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة اليوم

مطر 3


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر وتدريجيا اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة ولفترة قصيرة حيث يتوقع أن تكون في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية  معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.


وأضافت أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة بوجه عام، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.


 




 

 


 

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