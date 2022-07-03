الأحد 03-07-2022
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الأحد، 03-07-2022 09:04 ص

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

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الوكيل الاخباري- تبقى الأجواء صيفية يوم الاحد ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.   


التحذيرات ليوم الاحد :
- احتمال تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


اما يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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