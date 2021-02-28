تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجياً خلال ساعات النهار تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.