الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

هيئة الاستثمار تعلق الدوام يوم غد الإثنين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

نقل الجناح الجوي للأمن العام إلى سلاح الجو الملكي

تعميم على جميع الجامعات والكليات الأردنية

الجامعة الأردنية تبحث التعاون مع جامعة الفارابي الكازاخية

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا بالاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تعيين الأمير مرعد بن رعد بن زيد كبيرا للأمناء في الديوان الملكي الهاشمي

الأحد، 28-02-2021 06:19 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

220212718147777751180


الوكيل الاخباري - بمشيئة الله انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجياً خلال ساعات النهار تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .
اضافة اعلان

التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : كتلة هوائية رطبة وأمطار الاربعاء القادم

resize

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وأمطار جنوب المملكة اليوم

1202124191341691181629

مؤشرات أولية لعودة تساقط الثلوج بالاردن

22021251379411215861

الارصاد : عودة تساقط الأمطار يوم الاحد - تحذيرات

2202123121223668625450

منخفض جوي قادم إلى المملكة

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : أمطار خفيفة متوقعة مساء اليوم جنوب المملكة

أخبار متعلقة
3413ae9a-5c05-4707-a541-c238f3daa6f8

الارصاد تنشر اخر تفاصيل امطار الثلاثاء القادم

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وتحذير من الانجماد ليلاً

320202210237696001887

تفاصيل الحالة الجوية اليوم وتحذيرات هامة

bed0dcf1-2e20-4c4d-bd17-8d8a99a0d376

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي الخميس القادم

c4ddfc81-16bd-45d7-b896-bee3df12efa3

تفاصيل جديدة حول منخفض نهاية الاسبوع

120212873153605780998

الارصاد : ارتفاع ملحوظ على الحرارة منتصف الاسبوع