الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-11-2022 05:09 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد احيانا، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية .

⛔ التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
- احتمال تشكل الضباب في  ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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