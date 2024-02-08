تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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ليلاً: الاجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.