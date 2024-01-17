تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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ليـــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.



التحذيرات:



- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية، واجزاء من مناطق البادية