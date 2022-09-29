الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 29-09-2022 05:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - تشهد المملكة يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، والرياح شمالية شرقية تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء ليلت معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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