الأربعاء 13-12-2023
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الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

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الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

الأربعاء، 13-12-2023 08:59 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال وبعض مناطق البادية والسهول، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .

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