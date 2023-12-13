تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال وبعض مناطق البادية والسهول، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .



ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .

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