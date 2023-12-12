الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

هكذا فشل الاحتلال في عزل حماس عن حاضنتها الشعبية بغزة

الأمن يحذر سالكي طريق اتوستراد عمان -الزرقاء

أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.. صاروخ يصيب ناقلة نفط

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين

فاقدون لوظائفهم في التربية - اسماء

بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو

الاحتلال يقتحم بلدة سلواد وينفذ حملة اعتقالات

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه بمعارك في قطاع غزة

شهادات مروّعة عن عمليات تعذيب وتهجير بالقوة في قطاع غزة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه بمعارك في قطاع غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 06:27 ص

كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة

مم


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت السنة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتدريجيا تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من شرق البحر المتوسط لتتحول الأجواء إلى غائمة ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220231063511167721113

الارصاد : كتلة هوائية باردة جديدة وامطار غزيرة بهذا الموعد

8

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ط

المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

مطر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

1120233072913523239066

الارصاد : عدم استقرار جوي وامطار رعدية غزيرة قادمة الى الاردن

رر

الأرصاد تعلن المناطق التي ستشهد أمطار غزيرة يصحبها الرعد

أخبار متعلقة
1220235192757566986916

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

تت

أمطار رعدية قادمة إلى المملكة بهذا الموعد

شتاه

الأرصاد: تساقط المطر اليوم على هذه المناطق في المملكة

122023715192866189217

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم السبت .. وزخات مطرية على هذه المناطق

1220235232218107052114

الارصاد: هذه المناطق ستشهد هطولاً للامطار بعد منتصف الليل

7د

أمطار يصحبها الرعد في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد