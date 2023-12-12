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الثلاثاء، 12-12-2023 07:14 م

الارصاد : تعمق الكتلة الهوائية الباردة وامطار رعدية غزيرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيتعمق يوم غد الاربعاء تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في الاجزاء الغربية من المملكة تكون غزيرة احيانا قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الظهر يمتد هطول المطر ليشمل اجزاء من المناطق الشرقية .

ووفق الادارة تكون الأجواء ليلاً باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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