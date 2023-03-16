تفاصيل المنخفض والامطار القادمة الى المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة،يوم السبت ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر، وتدريجيا مع ساعات المساء و الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى .



ويوم الاحد يطرأ إنخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتصبح الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط الامطار في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، تمتد في ساعات المساء والليل الى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية على شكل زخات خفيفة من المطر، الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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