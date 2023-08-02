تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - تستمر المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا،الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الأغوار والبحر الميت والعقبة واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.

