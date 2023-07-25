الأرصاد: تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات اليوم

الوكيل الاخباري -
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حيث تسجل درجات أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (4-5) درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية ، لذا تكون الاجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. اضافة اعلان
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات ليوم الثلاثاء:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.