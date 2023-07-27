المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

الوكيل الاخباري -

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تشهد المملكة ارتفاع بدرجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع الأول في آب المقبل .وقالت اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة في عمان ستتراوح مطلع آب من 35 إلى 36 درجة مئوية .وأشارت أن الأسبوع الحالي ستشهد المملكة تراجع طفيف بموجة الحر حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 33 درجة في عمان خلال يومي السبت والأحد .وحذرت المواطنين التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة وعدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق وعدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.