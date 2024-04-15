المملكة على موعد مع أمطار رعدية والأرصاد تحذر

الوكيل الاخباري -

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تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر في المناطق الشرقية تمتد احيانا الى أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، كما تسود رياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية .وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات المساء والليل تضعف فرص هطول الأمطار، وتتناقص كميات الغيوم، وتخف سرعة الرياح ويميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي.وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.