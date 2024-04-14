الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 14-04-2024 09:46 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية قادمة للمملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا ما بعد ظهر يوم غد الاثنين بحالة من عدم الإستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.

 

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