الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 07-04-2024 01:23 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يحتمل هطول زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر لفترة قصيرة في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، مع احتمال ضعيف ان يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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