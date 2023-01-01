حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري- تكون الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، ومن المتوقع في ساعات الليل أن تكون الهطولات غزيرة في جنوب المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة قد تشمل مدينة العقبة، يصحبها الرعد احياناً وتساقط البرد، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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التحذيرات ليوم الاحد

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع ان تشهد هطول امطار.